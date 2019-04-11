В Екатеринбурге общегородской выпускной пройдет на стадионе ЧМ-2018

Власти Екатеринбурга решили организовать для выпускников 11-х классов школ уральской столицы общегородской выпускной.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, в 2018/19 учебном году в Екатеринбурге ожидается 6,5 тысяч выпускников 11-х классов. Общегородской выпускной планируется провести на главном стадионе города - "Екатеринбург-Арене", который принимал матчи ЧМ-2018. Он будет объединен с не менее значимым культурным мероприятием - международным фестивалем Ural Music Night.

Планируется, что общегородской выпускной начнется в 18.00 и закончится свето-пиротехническим спектаклем. Выпускников и их родителей ждут урок Post scriptum, перерыв на "Перемену", а также дискотека с выступлением музыкальных групп и известным ди-джеем, имя которого пока не раскрывается.

Как уточнили в администрации, мероприятие состоится 28 июня.