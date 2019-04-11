Зауралье готовится войти в федеральный проект, включив в план-график ремонта 100% региональных дорог

Первый замдиректора департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Зауралья Андрей Борисов поучаствовал во всероссийском селекторном совещании по реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Регионы России, которые так же, как и Зауралье, участвуют в проекте, включили в график торгов 76% региональных дорог, в Курганской области включены 100% региональных дорог.

Сейчас проводятся мероприятия по синхронизации деятельности всех госслужб для проведения работ по ремонту дорог надлежащего качества.

По словам Андрея Борисова, в установленные Минтрансом сроки Курганская область должна полностью подготовиться к старту реализации нацпроекта, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства области.