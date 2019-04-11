Пятую часть валового регионального продукта в Воронежской области обеспечили аграрии

Накануне на заседании правительства Воронежской области подводили итоги развития АПК в 2018 году и ставили задачи на 2019 год, передает корреспондент Накануне.RU. Перед началом заседания глава региона Александр Гусев поздравил с прошедшим юбилеем заместителя губернатора – первого заместителя председателя правительства области Виталия Шабалатова и вручил ему знак отличия «За заслуги перед Воронежской областью».

Докладывал заместитель председателя правительства области Виктор Логвинов. Он рассказал, что в отраслевой структуре валового регионального продукта АПК занимает наибольший удельный вес - 19,4%. Произведено 3,9% объема сельскохозяйственной продукции страны, стоимость которой свыше 200 млрд руб. (103,2 % к уровню 2017 г.). При этом в целом по России был отмечен спад этого показателя (99,4%). Регион уверенно лидирует в ЦФО по объемам производства всех основных сельскохозяйственных культур, но при этом уступает ряду регионов по их урожайности.

По словам Логвинова, это может быть связано с особенностью почв в разных регионах, но есть вопросы и к хозяйствам: "Либо сельскохозяйственные организации не могут использовать генетический потенциал высеваемых семян, либо предоставляют недостоверную отчетность о фактической урожайности. В ближайшие годы мы сосредоточимся на обеспечении роста урожайности сельскохозяйственных культур. Тем более, что минсельхоз РФ рассматривает вопрос о включении данного показателя в соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета".

В Воронежской области идет обновление садов. Валовой сбор плодов составил 136 тыс. тонн, что в 1,5 раза превысило уровень 2017 года. В текущем году планируется к закладке 1 030 гектаров. Для обеспечения жителей овощами сельхозпредприятие «Родина» в Семилукском районе завершило первый этап строительства тепличного комплекса нового типа, производительностью 3 тысячи 800 тонн овощей в год. Ведется строительство второй очереди с объемом производства 3,5 тыс. тонн в год. В Бобровском районе «ЭКО-культура» реализует проект по созданию тепличного комплекса площадью 20 га с объемом производства 15 тысяч тонн овощей в год.

Положительная динамика в 2018 году наблюдалась в животноводстве (117 % к уровню прошлого года). Приоритетными для региона остаются молочное и мясное скотоводство. По объемам производства молока в сельхозпредприятиях область занимает первое место в ЦФО, а среди субъектов России переместилась с шестой позиции на четвертую. Завершается строительство трех молочных комплексов в Аннинском, Бобровском, и Лискинском районах, и в планах строительство еще двух - в Лискинском и Бутурлиновском районах.

По производству свинины и говядины в сельскохозяйственных организациях область занимает 3 и 4 место по России. Завершается формирование свиноводческого кластера. Компания «АГРОЭКО» приступила к строительству в Павловске мясоперерабатывающего комбината мощностью свыше 350 тысяч тонн продукции в год. Затраты на реализацию этого инвестиционного проекта составят 13,5 млрд рублей.

Виктор Логвинов сообщил, что в 2018 году государственную поддержку по программе «Начинающий фермер» получили 58 аграриев фермерских хозяйств. Вице-премьер облправительства отметил высокий уровень инвестиций в АПК – 42 млрд рублей в 2018 году. Это 24% от общего объема инвестиций в Воронежской области. Сегодня инвестиционный портфель АПК насчитывает 57 инвестпроектов с общим объемом финансирования 124 млрд рублей, реализация рассчитана до 2021 года). Налоговые поступления от предприятий АПК по итогам 2018 года составили 12,7 млрд рублей. По отношению к 2017-му рост 9,3%. Экспорт составил 540 млн долларов США, что на 19,5% выше уровня 2017 года. В 2019 году поставлена задача довести сумму до 650 млн долларов, сообщили Накануне.RU в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

В ходе доклада было отмечено, что на развитие сельских территорий было направлено 509 млн рублей, которые потратили на модернизацию социальной инфраструктуры. Значительную часть проблем региону предстоит решать в рамках новой госпрограммы развития сельских территорий, разработка которой ведется по поручению президента. Область принимает участие в ее разработке. Это первоочередная задача в текущем году. "Особую актуальность приобретает направление «Органическая продукция». Ее развитием по поручению губернатора мы начали заниматься в прошлом году. Задача повышения эффективности функционирования зернового подкомплекса будет решаться в рамках утвержденной 20 марта текущего года подпрограммы «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности Воронежской области». В текущем году на мероприятия подпрограммы в областном бюджете предусмотрено 750 млн рублей", - добавил Виктор Логвинов.

Средняя зарплата в АПК региона составляет 28,3 тыс. рублей. Это выше, чем в среднем по стране, но ниже, чем в соседних регионах. "Надо отдельно поработать с 47 предприятиями, на которых зарплата 12 тысяч рублей. Они держат минималку, чтобы не платить налоги. Зарплата там, вероятно, больше. Предприятия, у которых зарплата ниже 20 тысяч рублей, мы должны заставить в разумные сроки довести зарплату до среднеотраслевой. Необходимо составить план, четко понять возможности этих предприятий", - прокомментировал информацию губернатор.

Александр Гусев отметил высокий показатель по ВРП в 1 триллион рублей, однако, напомнил - в «Стратегии социально-экономического развития 2035» прописано, что уровень ВРП должен быть утроен. "Достижения у нас есть, но задачи стоят еще более масштабные. Соглашусь с тем, что необходимо концентрировать внимание на повышении урожайности. Можно ссылаться на климатические условия – не вся территория области благоприятна для сельского хозяйства. Но уровня наших соседей мы должны достичь. Мы не можем командовать производителями, однако находить способы повышения урожайности должны. Я думаю, что есть статистические недоработки. Часть производителей не показывают нам свою продукцию в полном объеме, продают ее менее формализованным образом, чем положено. Давайте обратим на это внимание",- резюмировал губернатор.

В завершении совещания губернатор вручил дипломы и премии руководителям ряда районов области за достижение высоких показателей в развитии агропромышленного комплекса. Дпломом за I место и премией в размере 500 тысяч рублей наградили Лискинский и Павловский районы, диплом за II место и денежную премию в размере 300 тысяч рублей вручили главам администраций Бобровского и Каменского районов, дипломом за III место и денежной премией в размере 200 тысяч рублей отметили Калачеевский и Рамонский районы.