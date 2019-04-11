11 Апреля 2019
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО

В Югре грабители незаметно вывезли в "десятке" платежный терминал из ТЦ

В Лянторе группа молодых людей совершила кражу платежного терминала из торгового центра. Аппарат грабители похитили днем и смогли остатьсянезамеченными.

Как сообщили Накануне.RU в УМВД по Ханты-Мансийскому автономному округу, пропажу терминала заметил операционный работник, который и обратился в полицию. Восстанавливать цепочку событий пришлось по камерам наблюдения.

На записи видно, как похитители входят в ТЦ в медицинских масках, забирают терминал, грузят его в"десятку" и уезжают.

Полиция объявила план-перехват, грабителей задержали. Как оказалось, дерзкое похищение совершили три юноши в возрасте 18-23 лет. Терминал они вскрывали дома у четвертого несовершеннолетнего. Внутри оказалось 18 тыс. руб.

Уголовное дело возбуждено по статье "кража". В ходе разбирательств стало известно, что молодые люди пытались похитить игровой автомат, но хозяйка магазина их заметила. Этот факт вылился во вторую "уголовку" по статье "попытка кражи".

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В Югре грабители незаметно вывезли в "десятке" платежный терминал из ТЦ

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Теги: платежный терминал, Лянтор, кража



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