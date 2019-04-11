В Судане произошел военный переворот, президент арестован

В Судане произошел военный переворот, президент Омар аль-Башир взят под стражу. Об этом сообщает арабский телеканал Al-Hadath.

Также под арест взяты действующие и бывшие высокопоставленные чиновники из окружения президента, уточняет РБК со ссылкой на Sky News Arabia.

Судан - государство в Восточной Африке. Граничит с Египтом на севере, Ливией - на северо-западе, Чадом - на западе, Центральноафриканской Республикой - на юго-западе, Южным Суданом - на юге, c Эритреей и Эфиопией - на юго-востоке.

Ранее сообщалось, что в Ливии национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара выдвинулась в сторону столицы страны, где располагается правительство национального согласия под руководством Файеза Сараджа. Войска заняли несколько районов на юго-западе Триполи, в том числе Джанзур и Эс-Свани, а также международный аэропорт.