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"Нет мусорной обдираловке!" Пермские коммунисты в выходные проведут два митинга

Пермские коммунисты 13 апреля проведут митинг против "мусорной" реформы и новой маршрутной сети, сообщили Накануне.RU в пермском крайкоме КПРФ.

Акция протеста под лозунгом "Нет - мусорной обдираловке! Нет - новой маршрутной сети!" пройдет в 13.00, в Индустриальном районе города, в парке Миндовского, остановка Советской Армии.

Также коммунисты присоединятся к митингу активистов "Союза поколений Мотовилихи", выступающих против объединения школ №48 и №49. Митинг также пройдет в 13.00 в парке имени Свердлова, возле памятника Воину-освободителю. Мероприятие согласовано с городскими властями.

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"Нет мусорной обдираловке!" Пермские коммунисты в выходные проведут два митинга

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Теги: мусорная реформа, митинг, объединение школ, кпрф



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