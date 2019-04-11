Свердловский рабочий, уволенный после пикета на Красной площади, провел новую акцию в Москве

Свердловский рабочий Рустам Корелин, уволенный с работы после пикета у здания Правительства РФ и на Красной площади в Москве, провел новую акцию протеста в столице.

Напомним, как рассказывала депутат Асбестовской городской думы Наталья Крылова, Корелин трудился на заводе ООО "Форэс" в городе Сухой Лог и 15 декабря прошлого года принял активное участие в митинге "За повышение заработной платы и создание независимого профсоюза" на своем предприятии. После этого, по данным депутата, якобы руководители "Форэса" урезали Рустаму зарплату с 30 тыс. руб. в месяц до 25 тыс. и потребовали уволить его по любому подходящему поводу.

В феврале Сухоложское подразделение предприятия решило расторгнуть трудовой договор с Корелиным. В компании утверждают, что он "не исполнял свои трудовые обязанности и имел дисциплинарное взыскание". Рустам пытался поговорить с владельцем завода Сергеем Шмотьевым, но встреча не состоялась.

Как сообщила в своем Facebook Наталья Крылова, после огласки на федеральном уровне проблем трудящихся ООО "Форэс" зарплаты шихтовщикам все же подняли, но уволенного Корелина это уже не касалось. Поэтому 10 апреля он вышел на Красную площадь уже с протестом в адрес государственных чиновников. Экс-рабочий выразил недовольство их безразличием к проблемам российских трудящихся.

Напомним, ранее Рустам Корелин собирался объявить голодовку.