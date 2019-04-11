Волочкова посоветовала 20 миллионам нищих россиян "перестать курить на завалинке бычок"

Танцовщица Анастасия Волочкова (43) считает, что живущие за чертой бедности россияне должны сами позаботиться о себе. Звезда полагает, что они нищенствуют из-за того, что ничего не делают.

В интервью на радио "Эхо Москвы" Волочковой сказали, что в стране 20 миллионов бедных. На это она заявила: "Знаете, что должны сделать ваши 20 миллионов бедных, которых не устраивает Путин? Они должны встать и перед собой, встать и совести своей задать вопрос, не ругать структуру". На замечание про то, что эти люди живут ниже прожиточного минимума, танцовщица посоветовала: "Так пусть они работают, простите, не курят на завалинке бычок, пусть они работают и думают, что каждый из них, и каждый из нас вообще, что мы можем сделать для блага нашей страны, почему мы за все должны винить президента, директоров каких-то структур, компаний, почему мы не можем винить сами себя".