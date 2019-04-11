11 Апреля 2019
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Экономика Воронежская область

Воронежский губернатор Александр Гусев уверен, что особая экономическая зона "Центр" будет интересна инвесторам

Воронежский губернатор Александр Гусев посетил территорию особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Центр» в Новоусманском районе, передает корреспондент Накануне.RU. В рамках поездки Александр Гусев провел совещание о развитии особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Центр», которое прошло на площадке ЗАО «ОФС Связьстрой» (ИП «Масловский»).

Докладывал губернатору руководитель департамента строительной политики области Олег Гречишников. Как сообщили Накануне.RU в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области, общая площадь ОЭЗ ППТ «Центр» составляет 220 гектаров, из них для размещения резидентов – около 174,6 га, для размещения объектов инфраструктуры – 45,4 га. Площадь экономической зоны позволяет разместить до 15-20 предприятий. Планируемый объем инвестиций составит 29,8 млрд рублей, объем налоговых платежей - 11,6 млрд рублей, количество создаваемых рабочих мест - 4 181 человек. Развитие филиальной сети ОЭЗ ППТ «Центр» в муниципальных районах Воронежской области в период 2020-2027 годов позволит привлечь 200 млрд рублей инвестиций, получить дополнительно 108 млрд рублей налоговых платежей в бюджеты всех уровней, создать 25 тысяч новых рабочих мест.

воронежская область, оэз, небо, поле, дорога(2019)|Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

При создании ОЭЗ ППТ «Центр» в качестве базовой будет использована инфраструктура ИП «Масловский», территория которого на 80% заполнена резидентами и обеспечена всей необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой. ОЭЗ ППТ «Центр» имеет специализацию. Это атомная, радиоэлектронная, космическая, химическая (для нужд пищевой промышленности), промышленность, производство строительных материалов, продукции машиностроения, металлообработка.

воронежский губернатор, александр гусев, оэз, воронежская область(2019)|Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

В ходе совещания, которое провел губернатор, речь шла о проделанной работе по созданию особой экономической зоны и о работе по привлечению резидентов. Глава региона обратил внимание на привлекательные условия ОЭЗ ППТ «Центр» для инвесторов. "Особые экономические зоны выгодны тем, кто импортирует или экспортирует. Поэтому, безусловно, наша особая экономическая зона будет интересна инвесторам, и я надеюсь, что мы до конца года сумеем найти всех резидентов. Может быть, будем потом стараться выбирать наиболее привлекательных для нас. А второй этап расширения станет более масштабным. Там мы будем сегментировать, большую площадку разбивать на несколько зон, с примерно похожими производствами, для того, чтобы они санитарно-защитными зонами друг другу не мешали", - сказал Александр Гусев.

александр гусев, совещание(2019)|Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

Губернатор также рассказал о работе, направленной на привлечение инвесторов в экономическую зону. "Мы должны сейчас понимать, что у нас есть 10-12 резидентов, готовых вкладывать завтра, и мы им завтра же готовы предоставить возможность начать строительство. У нас есть вся необходимая инженерная часть для этого. Для того, чтобы начали производить, нужно год-полтора. Мы достаточно быстро, проведя консультации, поймем, кто настроен серьезно, и с теми будем более глубоко прорабатывать и, конечно, более активно будем искать новых потенциальных резидентов", - сказал губернатор и поручил провести необходимые встречи со всеми потенциальными российскими резидентами экономической зоны до конца этого месяца.

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Воронежский губернатор Александр Гусев уверен, что особая экономическая зона "Центр" будет интересна инвесторам

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Теги: губернатор гусев, воронежская область, оэз центр, новоусманский муниципальный район



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