Югорская авиакомпания попросила отложить выплату долга на 35 лет

Авиакомпания Utair попросила отсрочку в погашении облигаций, выпущенных в конце 2015 г. Срок предложено перенести с 2022 и 2027 гг. на 2054 г. Предложение направлено держателям облигаций.

Общая стоимость бумаг - 13,3 млрд руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе авиакомпании. Реструктуризация облигаций является частью комплексной реструктуризации долгов. Авиакомпания предложила погасить 20% номинальной стоимости облигаций серии 01 в течение года после реструктуризации, а оставшуюся часть - по истечение 35 лет. Условия для серии 02: 6% номинальной стоимости в течение года и 94% - по истечении 35 лет.

Авиакомпания, напомним, ведет переговоры о реструктуризации задолженности с кредиторами. Общий долг авиакомпании составляет 74,7 млрд руб. В апреле арбитражный суд приступит к рассмотрению иска о банкротстве перевозчика, однако в самой авиакомпании задолженность называли незначительной.

Напомним, Utair фигурировала в качестве участника проекта Сбербанка и ВТБ по созданию региональной авиакомпании. Однако позднее глава Сбербанка опроверг эти планы.