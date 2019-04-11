11 Апреля 2019
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Происшествия Центральный ФО В России Москва

В Москве на территории Храма Христа Спасителя сгорели 12 бытовок

В Москве ликвидирован пожар на территории Храма Христа Спасителя. Пострадавших нет.

Как сообщили Накануне.RU в столичном ГУ МЧС, сигнал о пожаре по адресу улица Волхонка, 15 поступил рано утром 11 апреля. По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что на стройплощадке горят 12 бытовок на общей площади около 80 кв.м.

пожар у Храма Христа Спасителя в Москве(2019)|Фото: vk.com

Пожарным удалось не допустить распространения огня. В 6 часов 40 минут он был полностью ликвидирован.

Как добавили в МЧС, информации о пострадавших не поступало. Точная причина возгорания сейчас устанавливается.

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В Москве на территории Храма Христа Спасителя сгорели 12 бытовок

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Теги: Храм Христа Спасителя, пожар, Москва, МЧС



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