Детский сад в Муравленко оштрафовали из-за падения снега на воспитанницу

В Муравленко детский сад "Солнышко" оштрафовали на 50 тыс. руб. из-за падения снега с крыши здания учреждения на его маленькую воспитанницу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Ямала.

Детский сад признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.5.57 КоАП РФ. Вопрос о привлечении заведующей образовательной организации к дисциплинарной ответственности и возбуждении в отношении нее дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ будет решен после окончания периода ее нетрудоспособности, сообщили в надзорном ведомстве.

Напомним, снег упал на девочку 12 марта. Сотрудники садика позвонили в Единую дежурно-диспетчерскую службу города, прося медицинской помощи. В январе прокурор Муравленко напоминал и.о. заведующей, что крышу здания надо чистить вовремя.

В итоге кровлю здания почистили уже после того, как пострадала девочка. Глава города получил прокурорское представление к дисциплинарной ответственности в виде выговора привлечены два виновных должностных лица.