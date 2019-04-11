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Общество Челябинская область

В Челябинске сотрудники стоматологической поликлиники, где уволили главврача, пожаловались в прокуратуру на действия силовиков

Сотрудники челябинской стоматологической поликлиники №1 подали в прокуратуру области жалобы на действия сотрудников правоохранительных органов. В пресс-службе областной прокуратуры Накануне.RU подтвердили, что такие обращения к ним поступили.

"Обращения расписаны в следственное управление", - сообщили в ведомстве.

В жалобах сотрудники рассказали, что на них оказывается давление. Они пожаловались на незаконное удержание, по их словам, им не разрешили позвонить адвокату.

"В пятницу, 5 апреля, на глазах у сотрудников и прохожих меня затолкали в машину у поликлиники, увезли в ОБЭП и держали там девять часов. Не разрешали даже встать со стула, позвонить адвокату", - говорится в одной из жалоб, опубликованной в соцсетях.

Конфликт в стоматологической поликлинике начался в конце прошлого года после увольнения главврача Дмитрия Кучина. Он был уволен "по решению работодателя". Однако, по мнению сотрудников учреждения, Кучина уволили из-за его протеста против оптимизации – поликлинику№1 хотели присоединить к стоматологии № 6.

Сейчас Дмитрий Кучин оспаривает решение об увольнение в Советском районном суде. Следующее заседание назначено на 11 апреля.

Чтобы привлечь внимание властей, у здания стоматологии устанавливали таблички с призывами вернуть главврача, а сами сотрудники писали обращение врио губернатора Алексею Текслеру на его странице в Instagram.

стоматология №1, Челябинск, увольнение главврача,(2019)|Фото: vk.com/wall-87721351_770103

"Сотрудников поликлиники слушать не хотят, наше мнение никого не интересовало и не интересует по сей день. 3 месяца мы живем в страхе и постоянном моральном напряжении, сегодня глава горздрава обвиняет нас в коррупции. Мы не знаем сколько еще нам терпеть этот беспредел. Уволили бывшего главного врача Кучина по решению работодателя и сейчас ищут причины оправдать увольнение, мы в отчаянии. Помогите", - говорится в обращении.

Однако в мэрии считают, что основания для увольнения Кучина были.

"За время его работы отмечены низкие показатели укомплектованности учреждения медицинскими работниками, нарушения санитарно-эпидемиологического состояния, отсутствие внедрения новых организационных, диагностических и лечебных технологий, что привело к обоснованным жалобам на доступность и качество медицинской помощи населения. Кроме того, имели место нарушения финансово-хозяйственной и закупочной деятельности", - сообщили в пресс-службе городской мэрии.

Сейчас в поликлинике проводится проверка ОБЭП.

Новым руководителем учреждения назначен Евгений Альтман. В мэрии подчеркнули, что он соответствует квалификационным требованиям к занимаемой должности. Перед ним поставлены задачи по увеличению доступности бесплатной стоматологической помощи прикрепленному населению и прекращению нелегитимного взимания денежных средств сотрудниками с пациентов.

В начале апреля стоматологическую поликлинику посетили депутаты городской думы. По итогам проверки, стало известно, что в ближайшее время в учреждении начнется ремонт хирургического подразделения, а в планах полный ребрендинг больницы. Кроме того, за три месяца 2019 года учреждение заработало на 3 млн рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Сравнивая работу учреждения за три месяца этого года с аналогичным периодом прошлого, мы видим, что доля заработанных денег увеличилась на три миллиона рублей. Это очень серьезная цифра, нам хочется разобраться, что привело к увеличению доходности больницы, почему этого не было раньше или куда эти средства уходили", - отметил депутат городской думы Александр Галкин.

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В Челябинске сотрудники стоматологической поликлиники, где уволили главврача, пожаловались в прокуратуру на действия силовиков

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Теги: стоматология, главврач, увольнение, жалобы, прокуратура,



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