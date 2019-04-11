11 Апреля 2019
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Армия и ВПК Центральный ФО В России

Новый российский пистолет "Удав" получил серийную литеру и готов к производству

Новое оружие российской армии - пистолет "Удав" - получил серийную литеру. Об этом заявил индустриальный директор кластера вооружений корпорации "Ростех" Сергей Абрамов.

По его данным, пистолет получил литеру "О1". Абрамов уточнил, что Министерство обороны также подтвердило готовность "Удава" к производству. Представители разработчиков уже говорили и о "гражданской" версии "Удава" - он поступит в продажу не раньше будущего года и будет стоить от 250 евро.

пистолет "удав"(2019)|Фото: kalashnikov.ru

Самозарядный пистолет рассчитан на 18 патронов 9-миллиметрового калибра с дозвуковой и повышенной пробиваемостью. Ранее сообщалось, что все работы по проектированию оружия завершены, "Удав" успешно прошел все испытания, пишет ПолитЭксперт.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в Польше пригрозили России ядерным оружием Запада.

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Новый российский пистолет "Удав" получил серийную литеру и готов к производству

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Теги: Удав, литера, пистолет



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