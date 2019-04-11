Жителя Добрянки судят за вымогательство и похищение человека

Ушло в суд уголовное дело в отношении 26-летнего жителя Добрянки. Его обвиняют в вымогательстве с применением насилия в целях получения имущества в особо крупном размере и похищении человека, совершенном из корыстных побуждений, сообщили Накануне.RU в СУ СК РФ по Пермскому краю.

По информации следствия, обвиняемый с мая по октябрь прошлого года требовал со своего 35-летнего знакомого 1,1 млн руб., якобы в счет погашения процентов по несвоевременно возвращенному денежному долгу. Требования сопровождались угрозами и применением физического насилия.

В июле 2018 г. обвиняемый, применив физическую силу, похитил потерпевшего: увез его на автомобиле с постоянного места жительства и незаконно удерживал в чужой квартире. Из заточения мужчину спасли разыскавшие его родственники. Однако обвиняемый не успокоился и продолжал вымогать деньги и потерпевший обратился в полицию.

На время следствия обвиняемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.