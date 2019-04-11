Shell выходит из проекта "Балтийский СПГ"

Shell выходит из совместного с "Газпромом" завода по сжижению газа "Балтийский СПГ".

Председатель концерна в России Седрик Кремерс объяснил решение компании недовольством выбором окончательной концепции концепции реализации проекта.

"Это не окажет влияния на другие совместные проекты с "Газпромом", реализуемые в рамках стратегического партнерства, созданного двумя компаниями в 2015 г.", - приводят его слова "Ведомости".

Финансовые подробности выхода из проекта стороны не разглашают.

"Балтийский СПГ" предусматривал строительство СПГ-завода в порту Усть-Луга мощностью 10 млн тонн в год с возможностью ее увеличения до 15 млн тонн. В марте "Газпром" совместно с "Русгаздобычей" принял решение реализовать в Усть-Луге новый проект с "Русгаздобычей": завод мощностью 13 млн тонн СПГ в год.