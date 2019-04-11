Уральский полпред проведет в Челябинске совещание по развитию технологий ядерной медицины

В Челябинске 12 апреля ждут полномочного представителя президента в УрФО Николая Цуканова. Он проведет совещание на тему "Реализация федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями". Проблемы и перспективы развития технологий ядерной медицины", передает корреспондент Накануне.RU.

В совещании будут участвовать представители всех регионов УрФО, а также федеральных ведомств.

Отметим, что 24 марта не стало сына полпреда Юрия Цуканова. Ему был 31 года. По данным местных СМИ, Юрий был болен онкологическим заболеванием.