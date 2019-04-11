"ГУФСИН ликует". Уральского "очкарика", осуждённого за драку, отправили в колонию. На 22 дня

Березовский районный суд отправил "очкарика" Владислава Рябухина, который дал сдачи кавказцу Сарго Арутюняну, чтобы защитить себя, и получил за это 300 часов обязательных работ, отправили в колонию-поселения на 22 дня.

Инициатором выступил инспектор ГУФСИН, заявивший, что Рябухин уклоняется от назначенных ему работ в виде уборки улиц Берёзовского, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"ГУФСИН ликует, Арутюнян счастлив. Мне дали 22 дня колонии-поселения. В течение 10 дней приговор вступает в законную силу. Скорее всего будем обжаловать решение суда. Почти два года ходили вокруг да около, а в итоге - "очкарик" будет сидеть. Это ужасно. За что сидеть?" - сообщает Рябухин в видео у себя на странице в социальной сети.

Он также добавил, что пропуски по болезни и по работе не являются уважительной причиной. Напомним, что "очкарик" не является гражданином РФ. Ранее Рябухин потерял паспорт, а восстановить его не может из-за подписки о невыезде. Сам он является гражданином Узбекистана.

Ранее гособвинение запрашивало для Рябухина два года колонии общего режима.

Напомним, что конфликт между двумя молодыми людьми случился 1 июля 2017 года: Владислав повез друга за его девушкой, которая находилась в квартире у других друзей в нетрезвом состоянии. У подъезда произошла потасовка. По словам Арутюняна, он толкнул Рябухина, а тот в ответ нанес сильный удар. Кавказец упал и ударился головой о бордюр, после чего у него случился припадок.

Через месяц он заявил в полицию. Стоит отметить, что во время припадка Арутюняна "очкарик", как прозвали Рябухина в СМИ, помогал ему и оказал первую медицинскую помощь.