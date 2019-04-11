К одному из подрядчиков на объектах к саммитам ШОС и БРИКС в Челябинске пришли следователи

Сотрудники Следственного комитета по Челябинской области возбудили уголовное дело по п. "б" ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов) в отношении руководителей компании ООО "Стройсвязьурал 1". Речь идет о неуплаченных государству 182 млн. рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального Следственного комитета.

По данным следствия, с 2017 по 2018 гг. руководство компании путем включения в декларацию заведомо ложных сведений об уплате налога на прибыль "сэкономили" указанные 182 млн руб. Стоит отметить, что именно в это время собственник и один из руководителей компании "Стройсвязьурал 1" Артур Никитин возил на свой недострой на улице Васенко и тогдашнего губернатора области Бориса Дубровского, и полпреда президента в УрФО Николая Цуканова, рассказывая им о планах. Дело в том, что с одобрения Дубровского недострой Никитина включили в перечень объектов в Челябинске к саммитам ШОС и БРИКС, которые должны были быть достроены до начала 2020 года. Согласно обещаниям Никитина, его недострой на улице Васенко должен был в итоге превратиться в первоклассную гостиницу, где вроде бы намечалось поселить делегацию китайских товарищей на время работы саммитов.

Позднее появлялась информация, что бизнесмен якобы обращался в администрацию губернатора с просьбой о выделении бюджетного кредита на достройку объекта в размере 400 млн. рублей. Впрочем, судьба этого обращения неизвестна, как мы отмечали недавно, на стройке практически не ведутся работы и скорее всего и к саммитам ШОС и БРИКС объект, который начали возводить 15 лет назад, так и не будет сдан.

Когда-то один из самых успешных челябинских предпринимателей, входивший в так называемый "тарасовский пул", Артур Никитин после смены власти в Челябинске в середине "нулевых" потерял практически всю недвижимость. По разным причинам и в разное время в руки других собственников перешли торговый комплекс в самом центре города – "Никитинские ряды", торговый комплекс и когда-то здание автовокзала "Синегорье", ряд других объектов. Компания "Стройсвязьурал 1" была вроде бы обанкрочена, а теперь выясняются серьезные претензии к её деятельности со стороны силовиков.