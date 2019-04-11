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СК хочет прекратить уголовное дело по факту взрыва жилого дома в Магнитогорске

Telegram-канал "Незыгарь" утром 11 апреля распространил информацию о том, что якобы следователи хотят прекратить уголовное дело по факту взрыва жилого дома в Магнитогорске, который произошел 31 декабря прошлого года.

Формулировка источника - "в связи с гибелью субъектов преступления".

"Единственный момент - отдельное дело по нескольким пособникам, но там перспективы туманные", - пишет канал.

Как сообщил Накануне.RU старший помощник руководителя СУ СК России по Челябинской области Владимир Шишков, это дело расследуется в Москве, поэтому региональный СК не комментирует информацию.

Напомним, что по факту взрыва 31 декабря прошлого года региональным УФСБ в качестве основной версии обрушения дома рассматривался взрыв бытового газа, было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ - "причинение смерти по неосторожности". Утром после взрыва УФСБ по Челябинской области отрабатывало все версии, но основной была версия взрыва бытового газа.

дом в Магнитогорске, обрушение(2019)|Фото:Накануне.RU

Уже 1 января этого года председателем Следственного комитета России расследование было передано в Главное управление по расследованию особо важных дел СК России и было поручено рассматривать все версии произошедшего. Одновременно Следственным комитетом была сформирована усиленная группа из более 100 следователей и криминалистов центрального аппарата СК России и его региональных подразделений.

место обрушения, дом, Магнитогорск(2019)|Фото:Накануне.RU

4 января СК сообщил, что следов взрывчатки на месте происшествия не обнаружено, при этом подчеркнул, что продолжает отрабатывать все версии произошедшего взрыва. Ни ФСБ, ни СК официально до сих пор не опровергали версию о теракте.

Взрыв в жилом доме в Магнитогорске произошел накануне Нового года в понедельник 31 декабря 2018 года в 6.02 по местному времени. В результате взрыва частично обрушился подъезд №7 десятиэтажного жилого дома №164 на проспекте Карла Маркса. В результате обрушения погибли 39 человек.

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СК хочет прекратить уголовное дело по факту взрыва жилого дома в Магнитогорске

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Теги: Магнитогорск, уголовное дело, взрыв, дом, Карла Маркса, гибель, газ



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