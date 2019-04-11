В уральском городе из-за аварии без воды остались 85 жилых домов, три детсада, школа и больница

Коммунальные службы ликвидируют аварию на трубопроводе холодного водоснабжения в уральском городе Артемовский.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, порыв водовода диаметром 159 мм произошел в среду вечером на улице Ленина. В зону отключения попали 85 многоквартирных жилых домов, три детских сада, школа и центральная районная больница. Был организован подвоз питьевой воды.

В ликвидации аварии задействованы аварийно-ремонтные бригады, также на месте работает оперативная группа МЧС. Точные сроки устранения в ведомстве пока не называют.