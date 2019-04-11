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"Мне честь не позволяет работать директором". "Школьный" конфликт, к которому подключили Бидонько, перешел в скрытую фазу

Конфликт между уволившейся директором школы №8 в селе Косулино Белоярского городского округа (БГО) Ольгой Черемисиной и главой БГО Андреем Горбовым перешёл из открытого противостояния в скрытое.

Черемисина утверждает, что мэр вынудил её написать заявление по собственному желанию, причина – её активная позиция за строительство нового учебного заведения. Горбов уверяет: уволилась сама, а многочисленные проверки надзорных органов в школе – плановые, он их не инициировал.

При этом простые жители Белоярки считают, что новая кандидатура на должность директора с мэром уже согласована. Так, по словам одной из женщин, чей ребенок учится в "восьмёрке", Черемисину "замучили проверками, различными жалобами, говорит, что такую ерунду пишут просто. Раз Горбов поставил себе цель ее уволить, он сейчас, вероятно, и добивается всеми путями. Он продвигает своего человека, который якобы дорого ему заплатил, чтобы получить это директорское кресло. Якобы заплатил не деньгами, а услугой. Якобы суть в том, что муж этого человека, которого Горбов хочет поставить вместо Черемисиной, работал в ФСБ и имел там хороший вес".

В Белоярке все друг друга знают, и эти слухи-разговоры не на пустом месте. Сейчас очень тревожит, что с таким негативным "наследством" начнёт работать новый директор (надеемся, туда придёт достойный человек). Есть опасение, что в стенах школы продолжится "разброд и шатание" между педагогами и родителями. А пострадают образовательный процесс и, конечно, дети. В проблеме разбирался корреспондент Накануне.RU.

Глава администрации Белоярского городского округа (БГО) Андрей Горбов изложил нашему изданию своё видение происходящего.

Он напомнил, что в конце прошлого года Черемисину действительно собрались увольнять по статье 274 Трудового кодекса (устанавливает порядок и условия досрочного расторжения трудового договора). Но это вызвало в БГО настолько большой резонанс, что разбираться приехал вице-губернатор Сергей Бидонько. Тогда же вице-губернатор рекомендовал Горбову заняться подготовкой документов для строительства новой школы в Косулино на 500 мест.

"Данный вопрос обсудили, - сказал Накануне.RU мэр. - Учитывая, что я человек системный, умею слушать старших руководителей, просто оставил её [Черемисину] работать, никаких вопросов, проверок [в отношении администрации образовательного учреждения] мною назначено не было. А различные проверки Роспотребнадзора, пожарного надзора – плановые, они идут по всем школам, я к этому никакого отношения не имею".

По версии Горбова, с тех пор общественность разделилась на два лагеря: один поддерживает Черемисину, другой нет.

"Когда узнали, что будут увольнять директора, вскрылись определённые факты [нарушений с её стороны], - вспоминает Горбов. – Родители начали говорить о поборах, что красят школу за их счёт, собранные с них деньги выводят - всё в таком ключе. Я на это внимания просто не обращал, поскольку считал заявления голословными. Но две недели назад Черемисина пришла ко мне на приём и спросила, можно ли ей написать заявление об уходе собственному желанию с должности директора, оставшись работать учителем географии. Это была полностью её инициатива, которую я поддержал. А претензий к директору у меня никаких нет".

Разговоры о том, что глава БГО якобы собирается ставить на руководящие должности в муниципальных образовательных учреждениях "своих" людей, Горбов назвал "бредом".

село Косулино, знак(2017)|Фото: Накануне.RU

"Наоборот, я существующие кадры стараюсь удержать", - заявил он, отметив, что зарплата директора школы больше, чем главы муниципалитета.

По убеждению руководителя администрации Белоярки, во всей этой истории есть конкретные интересанты (чьи имена мэр озвучивать не стал), а инициативную группу родителей, выступающую на стороне Черемисиной, назвал "проплаченной".

Горбов считает, что конфликт исчерпан: Черемисина уходит сама, оставаясь работать учительницей географии, разногласий между ним и педагогом нет.

"Какое глава имеет право говорить о "проплаченности"?! У меня просто слов нет! – заявила Накануне.RU, со своей стороны, Черемисина, подчеркнув, что её решение уйти с должности вынужденное – "увольняюсь с подачи главы".

"Я - "неугодная", не вхожу в его [Горбова] команду лишь потому, что действую законно, а не исходя из его желаний, - продолжает руководитель образовательного учреждения, дорабатывающая на этой должности последние дни. – История с увольнением связана с тем, что я выступала за строительство новой школы в Косулино, обращалась с этим вопросом и в областное министерство образования, и к представителю губернатора. Чем вызывала непонятный гнев со стороны главы администрации БГО, инициировавшего всевозможные проверки. И пока общественность Косулино не поднялась, подвижек по школе не было".

По словам педагога, для неё главное, что началась разработка проектно-сметной документации, а Бидонько пообещал помочь с финансированием стройки.

"Я своего добилась, - констатирует Черемисина. - Что касается Горбова – его слова на его совести, пусть живёт и здравствует. А мне честь не позволяет работать директором в тех условиях, которые с его подачи созданы в нашем муниципальном образовании".

Кстати, выяснилось, что она сама не напрашивалась на аудиенцию к Горбову – у неё есть работодатель в лице городского управления образования, туда она и отнесла заявление о своём увольнении. Кроме того, Черемисина уверена, что претендент на её место давно есть, даже прошёл соответствующую аттестацию, и мэр об этом осведомлён.

"Не знаю, насколько этичным будет выглядеть приход на работу этого человека в сложившейся ситуации", - рассуждает педагог.

Депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вернер, баллотировавшийся на выборах в региональный парламент в Белоярском округе, заявил Накануне.RU, что Горбов прав, увольняя старые кадры.

"Подобные события происходили в Екатеринбурге и Заречном, кода поменяли ряд директоров школ в солидном возрасте, - привёл пример Вегнер. – Смена и обучение новых руководителей должна быть, так что Горбов правильно поступает - как человек с современными подходами. Недовольные, конечно, есть и будут, но это – некий элемент застоя, как в обществе, так и в школе. А если в учебном заведении возник конфликт, разжигаемый изнутри, то эти склоки следует пресекать. Школа не должна заниматься интригами, подменяя вопрос о профессионализме кадров. А здесь начали привлекать и прессу, и Бидонько. Если люди доверили руководить территорией главе района – пусть он этим занимается. Но если увидим, что школа не растёт, не готовит должным образом учеников, не участвует в различных олимпиадах, значит, решение по директору - ошибочное".

Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько готов подключиться к решению вопроса, если Черемисина обратится к нему с соответствующей просьбой.

"С директором никаких вопросов нет, никто её не увольняет, мы это дело с главой [БГО] проговорили принципиально, - сказал Накануне.RU Бидонько. – У меня есть информация, что она лично решила уйти. Если бы сказала, что её к этому вынуждают, мы бы поправили главу. Если у неё другое мнение – пусть обратится ко мне, всё поправим. Хочет работать – пусть работает, мы её поддержим. А школу в Косулино мы проектируем, будем строить – я этим лично занимаюсь".

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"Мне честь не позволяет работать директором". "Школьный" конфликт, к которому подключили Бидонько, перешел в скрытую фазу

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Теги: школа №8, село Косулино, Белоярский городской округ, Ольга Черемисина, Андрей Горбов, Вячеслав Вегнер, Сергей Бидонько



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