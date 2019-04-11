11 Апреля 2019
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В 2019 году в "Артеке" побывают 43 тысячи детей

В 2019 году количество детей, посещающих МДЦ "Артек" в Крыму увеличится за счет школьников (в том числе из городов полуострова), которые приедут в детский центр с экскурсиями или для участия в мероприятиях "Артека". Об этом накануне на открытии Московского международного салона образования (ММСО-2019) рассказал и.о. директора МДЦ Константин Федоренко.
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По словам министра просвещения России Ольги Васильевой, посетившей экспозицию "Артека" на ММСО, в 2019 году в детском центре "смогут побывать 43 тысячи детей, из них 40 тыс. по бюджетным путевкам". Министр напомнила, что путевку в "Артек" получают дети, "которые своей учебой, отношением к творческой, технической, гуманитарной деятельности заслужили это поощрение".

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С 2017 года получить путевку в "Артек" школьники могут с помощью автоматизированной информационной системы (АИС), загрузив на сайт артек.дети электронное портфолио с указанием достижений в самых разных сферах, от побед в олимпиадах до участия в социально-значимых мероприятиях. Кроме того, получить путевку в МДЦ можно через участие в конкурсах партнеров центра.

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В 2019 году в "Артеке" побывают 43 тысячи детей

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Теги: артек, ольга васильева, константин федоренко



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Ранее 24.06.2017 11:57 Мск На реконструкцию и капремонт "Артека" потратили более 11 миллиардов рублей

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