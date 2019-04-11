Следственный комитет проводит проверку из-за массового отравления детей в пермской школе

В Перми из-за массового отравления учеников пермской школы №107 проводится доследственная проверка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК РФ по Пермскому краю.

Следователи уточняют количество заболевших и госпитализированных детей, состояние их здоровья и предварительный диагноз. Вместе со специалистами Роспотребнадзора они проводят осмотр в помещениях школьной столовой, на кухне и на складе. Изъяты остатки пищи, образцы воды. Также следователи опрашивают представителей администрации школы, и лиц занимавшихся организацией питания. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По информации краевого Роспотребнадзора, 10 апреля в ведомство поступило сообщение о регистрации пяти случаев заболевания острой кишечной инфекцией неустановленной этиологии. Четверо детей в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в инфекционный стационар Перми.

Напомним, вчера на занятия из-за плохого самочувствия не пришли 137 учеников. Администрация Перми сообщала о госпитализации пяти школьников. Глава Перми Дмитрий Самойлов уже отдал распоряжение своему заместителю Людмиле Гаджиевой о расторжении договора с поставщиком питания - индивидуальным предпринимателем Еленой Собяниной. Также мэр поручил организовать схему питания до выбора нового аутсорсера. Соблюдение условий договора аренды организации питания проверит контрольно-аналитический департамент администрации Перми.