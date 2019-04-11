"Барселона" одолела "МЮ" в Лиге чемпионов благодаря курьезному автоголу

В среду состоялись первые четвертьфинальные матчи в Лиге чемпионов УЕФА. В одной из встреч все решил автогол, передает корреспондент Накануне.RU.

Английский "Манчестер Юнайтед" на своем поле принимал испанскую "Барселону". На 12-й минуте после удара форварда гостей Луиса Суареса мяч оказался в воротах, однако повтор показал, что снаряд едва задел защитника манкунианцев Люка Шоу, поэтому результат изменили на автогол. Больше забитых мячей в этой встрече не было.

В параллельной игре голландский "Аякс" дома встречался с итальянским "Ювентусом". Под занавес первого тайма отличился нападающей туринского клуба Криштиану Роналду. Едва началась вторая половина матча, Давид Нерес сравнял счет. Итог - ничья 1:1.

Ответные встречи состоятся на следующей неделе.

Напомним, во вторник также были сыграны два четвертьфинала Лиги чемпионов.