Аналитики предсказали рублю дальнейшее укрепление

Успешное размещение Минфином гособлигаций спровоцировали одно из сильнейших в этом году укрепление рубля.

10 апреля биржевой курс доллара опускался до отметки 64,2 руб./$, курс евро доходил до 72,37 руб./€. На фоне затянувшегося перерыва в расширении антироссийских санкций и рекордных цен на нефть иностранные инвесторы активно увеличивали вложения в рублевые активы.

Как сообщил главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович, действия иностранных игроков определяются снижением санкционных рисков, а также общим условно позитивным настроем на рынке.

Также в пользу укрепления рубля выступают высокие цены на нефть. Накануне в среду стоимость нефти марки Brent поднималась до $71,6 за баррель.

Как сообщил главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич, в таких условиях желающих купить валюту на российском рынке становится все меньше.

По словам специалистов, в таких условиях дальнейшее укрепление рубля неизбежно, особенно в отсутствие обострений отношений между США и Россией. Стоимость доллара в ближайшее время может опуститься ниже 64 рублей, сообщает "Коммерсант".

Как сообщалось ранее, американские конгрессмены потеряли интерес к антироссийским санкциям.

"Здесь в последнее время наблюдается определенная усталость от темы санкций. Надеюсь, нам удастся привлечь побольше людей", — заявил сенатор Марко Рубио, передает Bloomberg. По данным агентства, парламентарии желают вводить более серьезные меры в отношении России за ее действия против США и других стран, однако у них нет единого мнения, как правильно донести позицию Вашингтона до Москвы. Кроме того, проекты законов нелегко провести через обе палаты Конгресса, которые контролируют разные партии.

Сенаторы также опасаются непредвиденных экономических последствий, так как из-за введения ограничительных мер против России могут пострадать сами США.