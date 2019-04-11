В Кургане иностранцам незаконно выдали свидетельства о получении профессии водителя

В Кургане закончено расследование уголовного дела, фигурантом которого стал директор ФГОУ ДПО "Курганский центр профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров Федерального дорожного агентства".

Как сообщили Накануне.RU в СУ СК по Курганской области, в 2016-2018 годах руководитель зауральского государственного образовательного учреждения, подведомственного Росавтодору, выдал иностранцам, трудоустроенным водителями общественного транспорта в Санкт-Петербурге, 248 подложных свидетельств о прохождении ими обучения по программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории "Д".

При этом фактически они не обучались и не сдавали обязательный квалификационный экзамен. После этого, водители приобретали возможность получить российское водительское удостоверение категории "Д" и, соответственно, допуск к пассажирским перевозкам.

В ближайшее время уголовное дело будет рассматриваться в суде.