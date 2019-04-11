На Ямале вахтовики поиздевались над оленем

Полицейские Ямала заинтересовались видеозаписью, на которой вахтовики наряжают оленя в каску и жилет.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в правоохранительных органах.

В Сети появилось видео, на котором трое рабочих надевают каску на северного оленя, комментируя происходящее в шутливой форме. Так, один из вахтовиков называет животное Федором - новым мастером на объекте. При этом олень пытается вырваться, однако мужчины не дают ему сбежать, продолжая наряжать в сигнальный жилет, после чего отпускают в тундру.

Предполагается, что запись была сделана рядом с поселком Тамбей, сообщащет РИА "Новости".