Россиянам будут возвращать деньги за недолив топлива на АЗС

Автовладельцы России возможность взыскивать свои средства за недолив бензина на заправках, если Госдума одобрит соответствующий закон.

Как сообщил эксперт топливного рынка Андрей Гордеев, в случае принятия депутатами закона о штрафах за недолив бензина, производители станут вести себя дисциплинированно, так как мошенничество станет нерентабельным.

Гордеев отмечает, что в сельской местности и отдаленных регионах АЗС гораздо смелее стремятся получить дополнительные доходы с покупателей, недоливая или разбавляя топливо.

При этом эксперт не исключает, что в случае принятия закона, могут начаться перебои с поставками или повышением цен на топливо. Однако эксперт уверен, что это временный эффект, сообщает телеканал "360".

Оборотные штрафы для АЗС за недолив бензина могут появиться уже в 2019 г. Госкомиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции одобрила проект закона, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Факты недолива топлива выявляли правоохранительные органы, о проблеме заявляла Федерация автовладельцев России.

В Правительстве ранее озвучили обсуждаемые размеры штрафов: 1% от выручки за предыдущий год, но не менее 500 тыс. руб. при первом нарушении, 3%, но не менее 2 млн руб. - при повторном.