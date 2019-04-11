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Кокорин и Мамаев в день драки прогуляли 400 тысяч рублей

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, а также их спутники, в день инцидента с драками, из-за которых они стали фигурантами уголовного дела, потратили в клубе и кафе около 400 тыс. руб.

Об этом сообщила прокурор Светлана Тарасова в Пресненском суде Москвы. По ее словам, в клубе "Эгоист" компания молодых людей потратила 123 тыс. и 8 тыс. руб., а в кафе "Кофемания" – 264 тыс.

Бариста из кафе, который проходит по делу свидетелем, сообщил в суде, что молодые люди расплачивались банковской картой. Однако из-за инцидента с главой департамента Минпромторга Денисом Паком официантке пришлось "бегать" за футболистами, чтобы они расплатились, сообщает РИА "Новости".

Ранее свидетель Игорь Краснов на заседании Пресненского суда, где рассматривается уголовное дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, рассказал об агрессивном поведении руководителя департамента Минпромторга Дениса Пака.

"Когда рядом компания молодых людей, которые были возбуждены, нелогично вступать с ними в конфликт. Я сразу понял, что ничем хорошим это не кончится. Ситуация была не в его пользу, но он продолжил очень дерзко отвечать. Я решил, что, видимо, он очень подготовлен", — заявил Краснов.

Он добавил, что Пак был агрессивен и раздражён — не менее агрессивен, чем остальные участники конфликта.

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Кокорин и Мамаев в день драки прогуляли 400 тысяч рублей

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Теги: Кокорин, Мамаев, арест



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