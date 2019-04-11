Совфед одобрил резонансный закон о хостелах в жилых домах

Совет Федерации одобрил закон, который запрещает размещение хостелов в многоквартирных домах с 1 октября 2019 года.

Документ запрещает использовать жилые помещения в качестве гостиницы или другого средства временного размещения. Оказывать услуги гостиничного бизнеса можно после перевода жилого помещения в нежилое и оснащения его соответствующим оборудованием. Так, хостелы должны иметь звукоизоляцию номеров, средства противопожарной безопасности, охранную сигнализацию, сейфы для хранения денег и драгоценностей, средства для уборки и санитарной очистки, сообщает РИА "Новости".

Бизнес не готов к вступлению в силу закона "о хостелах". Законодатель установил срок с 1 октября, однако на адаптацию нужно 3-4 года. Об этом ранее заявил глава аппарата петербургского бизнес-омбудсмена Константин Тимохин.

По его словам, законопроект в предложенной редакции нанесет серьезный ущерб предпринимательству в этой сфере.

"В нашем понимании, срок - совершенно очевидно всем - недостаточный. Минимальный срок, в нашем понимании, чтобы обеспечить плавный переход, чтобы бизнес смог перепрофилироваться, пройти все процедуры - в пределах 3−4 лет", - заявил Тимохин.