Ученые впервые сфотографировали черную дыру

Ученые представили первое изображение черной дыры.

Оно стало результатом проекта "Телескоп горизонта событий", объединившего восемь радиотелескопов по всему миру, в том числе - в США, Мексике, Чили, Испании и Франции.

Как сообщил ведущий научный сотрудник Института ядерных исследований РАН Вячеслав Докучаев, первый в истории снимок черной дыры является результатом, достойным Нобелевской премии по физики. Он пояснил, что до сих пор прямых доказательств реальности черных дыр не было.

При этом ученый выразил сожаление в связи с тем, что Россия не смогла принять участие в проекте, сообщает ТАСС.

Тем временем, пользователи интернета высмеяли изображение черной дыры.

Некоторые увидели сходство между изображением черной дыры и всевидящем "Оком Саурона" из трилогии "Властелин колец", а также провели аналогию с поджаренным пончиком.