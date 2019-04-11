11 Апреля 2019
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Наука и техника

Ученые впервые сфотографировали черную дыру

Ученые представили первое изображение черной дыры.

Оно стало результатом проекта "Телескоп горизонта событий", объединившего восемь радиотелескопов по всему миру, в том числе - в США, Мексике, Чили, Испании и Франции.

Как сообщил ведущий научный сотрудник Института ядерных исследований РАН Вячеслав Докучаев, первый в истории снимок черной дыры является результатом, достойным Нобелевской премии по физики. Он пояснил, что до сих пор прямых доказательств реальности черных дыр не было.

При этом ученый выразил сожаление в связи с тем, что Россия не смогла принять участие в проекте, сообщает ТАСС.

Тем временем, пользователи интернета высмеяли изображение черной дыры.

Некоторые увидели сходство между изображением черной дыры и всевидящем "Оком Саурона" из трилогии "Властелин колец", а также провели аналогию с поджаренным пончиком.

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Ученые впервые сфотографировали черную дыру

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Теги: черная дыра, космос



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