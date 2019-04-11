В Якутске школьники отравились таблетками

В Якутске ведется проверка после отравления пяти учеников средней общеобразовательной школы № 7.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР региона, они были госпитализированы после того, как детей угостила сильнодействующими таблетками одноклассница. Приняв препараты ради интереса, подростки оказались в больнице с острым пероральным медикаментозным отравлением. По словам врачей, жизни и здоровью школьников ничего не угрожает.

Следователи дадут правовую оценку действиям либо бездействию должностных лиц органов образования и профилактики.