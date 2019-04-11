ПАСЕ предложила Москве сформировать делегацию и заплатить взносы

Парламентская ассамблея Совета Европы большинством голосов приняла резолюцию, в которой впервые с момента кризиса призвала Москву сформировать делегацию, а также выплатить взнос в бюджет Совета Европы.

Парламентская ассамблея призвала к активному диалогу между всеми сторонами, чтобы сохранить миссию Совета Европы и избежать ситуации, в которой крупнейшее государство-участник будет вынуждено решить покинуть организацию с геополитическими последствиями". Как считают в ПАСЕ, это также будет иметь "конкретные последствия для граждан России".

В документе говорится, что решение РФ прекратить участие в деятельности ассамблеи "привело к разладу внутри организации, при котором одно государство-член присутствовало в одном уставном органе - комитете министров и отсутствовало в другом – ассамблее".

В случае невыплаты взноса, ПАСЕ пригрозила приостановить права России, сообщает РИА "Новости".

На днях депутаты от немецких ХДС/ХСС и СДПГ направили в адрес президента ПАСЕ письмо с просьбой отменить право ПАСЕ накладывать санкции на делегации стран-членов. Также они ведут "разъяснительную работу" в ПАСЕ, убеждая других парламентариев в необходимости возвращения России на ее условиях. В этом их будто бы поддерживает лично канцлер Германии Ангела Меркель.

Напомним, после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году ПАСЕ приняла резолюцию с осуждением действий Москвы, которые охарактеризовала как "аннексию". А в начале января 2015-го ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса. Москва в ответ приостановила свою деятельность в организации, а в июне 2017 года заморозила треть взносов в СЕ. В сентябре прошлого года глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что уйдет в отставку в случае возвращения России.