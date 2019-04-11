Глава Забайкалья посоветовал чиновнику, критиковавшему Варламова, заняться уборкой свалок

Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов поддержал российского Илью Варламова, который рассказал о свалках в Чите.

В своем видеоролике блогер-урбанист рассказывает о дворах города, заваленных мусором, который не убирают годами. Кроме того, местные жители повсюду сливают нечистоты.

В ответ на замечание Варламова глава администрации Железнодорожного района Читы Юрий Коноплёв предложил посадить его за использование нецензурной лексики в своем репортаже.

"То, что он снимает... надо, наверное, посадить его за матершинщину, которую он выдает малолеткам и прочему народу", - отметил Коноплёв.

Тем временем, Осипов посоветовал Коноплёву обратить внимание на свалки на подведомственной ему территории, а не на критику блогеров.

"Тогда блогеры будут в Читу ездить не мусор снимать, а истинные достопримечательности Забайкалья - удивительную архитектуру города, исторические объекты, природу ", - отметил глава региона, сообщает "Интерфакс".

В самом ролике Варламов прошёлся по дворам посёлка КСК и района Зенитки. Местные жители жаловались блогеру, что платят за вывоз мусора и жалуются в разные инстанции, однако свалки никто не убирает.

Меньше, чем за сутки видео про свалки посмотрели больше 237 тыс. пользователей, ролик набрал больше 10 тыс. комментариев и 39 тыс. лайков.