11 Апреля 2019
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Армия и ВПК Свердловская область За рубежом

Индийские военные по-прежнему заинтересованы в российских Т-90

Москва продолжит оказывать содействие партнерам в Дели "в дальнейшем производстве указанной бронетанковой техники", отметили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству.

Как передаёт ТАСС, Индия решила закупить дополнительную партию российских танков Т-90 и продлить лицензию на производство этих машин у себя, при этом в ФСВТС РФ заявили о готовности помогать Индии в дальнейшем производстве данной бронетехники. Речь может идти о приобретении 464 машин на общую сумму в 1,93 млрд долларов.

На данный момент на вооружении индийских бронетанковых сил уже стоит более тысячи Т-90. В 2017 г. команда из этой южноазиатской страны выступала именно на Т-90, хотя тогда обе машины, участвовавшие в состязании, вышли из строя по разным причинам.

Индийский независимый эксперт Винай Шукла в беседе с Накануне.RU отметил, что данный случай не слишком повлиял на популярность Т-90 среди военных. Критические материалы в СМИ могли быть связаны с коммерческим лобби третьих стран, которым выгодно показать Россию в плохом свете. Однако военные по-прежнему заинтересованы в российском оружии, это показал, в частности и визит в РФ начальника штаба сухопутных войск Индии [Билина Равата] в октябре прошлого года.

В китайской прессе обращают внимание на то, что Дели закупает российские вооружения для всех родов войск, невзирая на возможные санкции со стороны США. Желание приобрести новую крупную партию бронетехники связывается с планами Пакистана закупить китайские танки VT-4, или те же самые российские Т-90.

Однако, планы Пакистана могут так и остаться планами. Винай Шукла напомнил, что переговоры по поставке Т-90 велись более двух лет, а что касается Пакистана, то он уже два месяца назад "купил" Су-35 и многое другое.

Сейчас же танковый завод в Индии пока не может набрать темп, потому что первоначально располагал не всей документацией поэтому решено закупить готовые машинокомплекты. По мнению индийского эксперта, в стране удалось накопить хороший опыт в сборке танков.

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Индийские военные по-прежнему заинтересованы в российских Т-90

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Теги: Т-90, Индия, Винай Шукла



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