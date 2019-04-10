"Ситуация плачевная". Алексей Текслер оценил состояние общественного транспорта в Челябинске

Врио губернатора Алексей Текслер остался недоволен состоянием городского общественного транспорта – автобусов не хватает, а троллейбусов и трамваев Челябинск может лишиться из-за долгов МУП "Челябинский городской электрический транспорт". Предприятие, которое сейчас находится в стадии банкротства, задолжало более 1,8 млрд рублей, и его имущество в ближайшее время может быть выставлено на торги. Глава области поручил чиновникам представить предложения по решению имущественных вопросов и разработать комплексный план развития транспорта, передает корреспондент Накануне.RU.

"Сегодня мы имеем крайне низкий уровень развития общественного транспорта в городе-миллионнике. Это не может нас удовлетворять. Готового решения в настоящий момент нет. Есть автобусные маршруты, 90% из которых занято маршрутными такси. Городских автобусов крайне мало, они не закрывают весь объем маршрутов. Для закрытия маршрутов нужно в два раза больше техники. Трамваев и троллейбусов – 330 единиц. "Городской электрический транспорт" – это убыточное предприятие. Долгов накопилось больше 1 млрд 800 млн. Чтобы что-то развивать, нужно погасить долги, иначе все это имущество – троллейбусы и трамваи могут быть проданы с молотка. Муниципалитет может это имущество потерять. Ситуация плачевная", - резюмировал глава области по итогам совещания в сфере общественного транспорта.

На совещании было принято решение об обновлении автобусного парка. Для города планируется закупить не менее 65 новых автобусов на газомоторном топливе.

"Я думаю, что необходимо уже в этом году закупить большое количество техники. Она должна быть экологичная и современная. По трамваям и троллейбусам дал неделю для того, чтобы проработать этот вопрос в увязке с имущественными проблемами", - отметил он.

Челябинские чиновники должны подготовить предложения по данной ситуации.

"Долги упадут на бюджет города при любых решениях, которые могут быть. Коллеги подготовят решения. И я соглашусь с этими решениями или нет", - добавил он.

Кроме того, не имеет смысл закупать новые трамваи и троллейбусы без модернизации инфраструктуры.

"Никакие низкопольные трамваи не пройдут по этим рельсам. Для электротранспорта развитие инфраструктуры это ключевая составляющая. Какой объем средств на это потребуется и является ли это оптимальным решением, я не знаю ответ на этот вопрос, я его пока не получил, но тоже это поручение дал", - сообщил Текслер.

По словам врио губернатора, у города нет комплексного плана развития общественного транспорта.

"Я дал две недели для того, чтобы все вопросы проработать и представить комплексный план. Это также важно в увязке с принятием решения о выделении федеральных средств в рамках комплексных экологических планов. Но самое важно, что уже в этом году на улицах Челябинска должна появиться новая техника и новое качество обслуживания. Такую задачу я поставил, возьму на личный контроль исполнение этого поручения", - подчеркнул Текслер.

Он подчеркнул, что решать проблемы городского транспорта за счет жителей не будут.

"20 лет ничего не делали, а теперь возьмем за счет жителей все сделаем? Такого не будет. Ни о каком росте тарифа для решения этих целевых задач речи не идет", - заявил глава области.

Не откажется город и от частников, но их работу нужно сделать максимально цивилизованной. Однако, если не решить вопрос с нелегальными маршрутками, ситуация в общественном транспорте не изменится. Сейчас в городе только 1 тыс. 410 легальных маршруток и неконтролируемое количество нелегальных. В целом, чтобы заменить маршрутки, городу необходимо 850 автобусов разной вместимости.

Алексей Текслер не исключил, что по итогам исполнения его поручений в сфере общественного транспорта могут быть приняты кадровые решения.

Напомним, сегодня Алексей Текслер посетил трамвайное депо№2. Директор ООО "ЧелябГЭТ" провел для врио губернатора экскурсию по предприятию, показал, где ремонтируются и моются вагоны. По итогам осмотра глава области остался недоволен состоянием городского транспорта, отметив, что это "все прошлый век". Также врио губернатора интересовало, где стоит техника в ночное время. И если трамваи находятся в депо, то порядка 100 троллейбусов стоят на конечных остановках, поскольку несколько лет назад власти продали два троллейбусных депо.

Директор ООО "ЧелябГЭТ" Александр Павлюченко представил главе области экономические расчеты для развития электротранспорта в городе. На эти цели предприятию нужно 11 млрд руб. Средства планируется направить не только на покупку 100 трамваев и 100 троллейбусов, но и на развитие инфраструктуры. Например, Усть-Катавский вагоностроительный завод предложил трамвай за 26 млн руб., из них только 8 млн руб. может быть компенсировано из федерального бюджета.

Предприятие было создано в 1932 году и за эти годы устарела контактная сеть, а средний возраст троллейбуса и трамвая более 20 лет.

"Некоторые рельсы у нас просто разваливаются и нам надо менять целые участки", - добавил он.

Срок окупаемости составит 10 лет при загрузке 68 пассажиров в вагоне на один рейс. При загрузке 57 пассажиров – 15 лет. Стоит отметить, что в настоящий момент в одном вагоне перевозится около 40 пассажиров.