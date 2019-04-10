10 Апреля 2019
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Политика

Силуанов предложил повременить с контролем за самозанятыми

Система контроля и надзора не должна некоторое время распространяться на самозанятых граждан, завил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

Он уточнил, что речь идёт о начальных стадиях, которые могут продолжаться "пять, а может быть, и более лет".

"Считаю, что отсутствие надзора по ключевым позициям должно быть сохранено", — передаёт слова министра РБК.

Напомним, с 1 января 2019 года специальный налоговый режим для самозанятых лиц начал действовать на территории четырёх субъектов России — в Москве, Московской области, Республике Татарстан и Калужской области. Перейти на новый режим в пилотных регионах могут только те, чей доход не превышает 2,4 млн руб. в год (200 тыс. руб. в месяц). Для тех, кто работает с физическими лицами, налоговая ставка будет 4%, если вести дела с ИП или юрлицом, ставка вырастает до 6%.

В феврале, как сообщало Накануне.RU, стало известно о возможном переводе с 2020 года всех регионов страны на новый налоговый режим.

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Силуанов предложил повременить с контролем за самозанятыми

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Теги: Антон Силуанов, Минфин РФ, самозанятые, налог для самозанятых



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