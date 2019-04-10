Причиной пожара в жилом доме Екатеринбурга оказался взрыв самогонного аппарата

Хозяином екатеринбургской квартиры, где сегодня произошёл взрыв, оказался руководитель следственного отдела Следственного комитета России по Железнодорожному району города, сообщили СМИ.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, инцидент произошёл сегодня в 10 часов утра на улице Мехренцева. Пожар, возникший вследствие взрыва, был потушен в течение 20-ти минут. Ситуация была взята на контроль уральским полпредом президента России Николаем Цукановым.

По информации издания "КоммерсантЪ", источником взрыва в квартире сотрудника СКР оказался самогонный аппарат.