10 Апреля 2019
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Общество Северо-Западный ФО Санкт-Петербург

Сотрудник прокуратуры петербургского метрополитена подозревается в получении взятки

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении помощника прокурора Петербургского метрополитена Григория Боровко, подозреваемого в получении взятки. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) РФ.

По версии следствия, обвиняемый с 1 по 10 апреля, находясь на территории северной столицы, потребовал от предпринимателя передать ему взятку в виде денежных средств в общей сумме 300 тыс. рублей за попустительство в служебной деятельности, а именно — за непроведение проверок его торговых точек, находящихся на территории метрополитена. Кроме того, находясь в Петербурге, получил от бизнесмена, посредством перевода на расчётный счёт третьего лица, а также лично, деньги в общей сумме 100 тыс. рублей.

Подозреваемый был задержан сегодня, 10 апреля, у выхода из станции метро "Проспект Большевиков", при получении оставшейся суммы взятки.

СК возбуждено ходатайство об избрании в отношении Боровко меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

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Сотрудник прокуратуры петербургского метрополитена подозревается в получении взятки

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Теги: СКР, Санкт-Петербург, метрополитен, прокуратура, взятка



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