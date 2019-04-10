10 Апреля 2019
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Президент одобрил: Беглов предложил ввести туристический сбор для иностранных туристов в Санкт-Петербурге

Врио главы Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил ввести туристический сбор для иностранных туристов в размере 100 рублей в сутки. Об этой идее он рассказал на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

"Нам нужно порядка 17 миллиардов рублей. Мы попросили, уже поговорили и с Минэкономразвития, и с Минфином, о внесении изменений в Налоговый кодекс – это туристический сбор. Это всего‑навсего 100 рублей в сутки", - доложил он главе государства.

Как он подчеркнул, в прошлом году город посетили 3,9 млн иностранных туристов, а в этом году ожидается, что их количество превысит 4 млн человек.

По мнению Беглова, эти деньги - примерно 1 млрд рублей доходов - можно было бы направить на реставрацию городских зданий. "Мы по внутренней программе города вписали 1379 зданий нашего исторического наследия, из них 255 – это жилые дома со сложной конфигурацией фасадов, и мы решили их отремонтировать в течение десяти лет", - добавил он.

Путин одобрил идею введения такого сбора. "Против ничего не имею. Дорабатывайте", - сказал он Беглову.

Как сообщало Накануне.RU, осенью прошлого года появилась информация, что власти Санкт-Петербурга намерены с 2020 года ввести туристический сбор в размере не более 2%.

Напомним, в России с 1 мая 2018 года вступил в силу закон о введении курортного сбора. Его смогут взимать в Республике Крым, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Госсовет Крыма в апреле отложил введение курортного сбора ровно на год - до 1 мая 2019 года. Кроме того, ранее было принято решение, что в Крыму курортный сбор будут взимать не круглый год, а только с 1 мая по 30 сентября.

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Президент одобрил: Беглов предложил ввести туристический сбор для иностранных туристов в Санкт-Петербурге

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Теги: Александр Беглов, туристический сбор, Владимир Путин, Санкт-Петербург



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Ранее 13.09.2018 13:34 Мск В Петербурге решили ввести туристический сбор

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