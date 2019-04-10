10 Апреля 2019
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Политика В бывшем СССР Украина

Порошенко сдал новые анализы, Зеленский - больше не собирается

Действующий украинский президент Петр Порошенко сегодня вечером на стадионе "Олимпийский" снова сдал анализы организации VADA (Voluntary Anti-Doping Association), которые уйдут в США. Цель анализов - подтвердить отсутствие алкогольной и наркотической зависимости. Результаты ожидаются через 2-3 дня.
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Недавно боксер Владимир Кличко призвал кандидатов на пост президента для большей объективности прибыть на стадион и сдать анализы представителям VADA. Порошенко откликнулся сразу, а Владимир Зеленский больше не собирается сдавать никаких анализов, сообщил его политконсультант Дмитрий Разумков.

"Был вопрос в сдаче анализов - анализы сдали. Кто уже как сдал: кто сдавал в непонятном медпункте, а кто-то - в лаборатории", - уколол он Порошенко, который первый раз сдавал анализы в медпункте на стадионе.

В то же время в штабе Порошенко недовольны тем, как сдал анализы Зеленский, заявил недавно пресс-секретарь штаба Олег Медведев. Зеленский сдал только кровь и мочу, а Порошенко еще и волосы. Также у Порошенко считают подозрительным то, что Зеленский сдавал анализы в диагностическом центре Eurolab, собственником которого является политический эксперт Андрей Пальчевский, который поддерживает Зеленского.

В свою очередь, Пальчевский заявил в Facebook, что VADA не имеет никакого правового статуса, а Кличко и Порошенко манипулируют названиями, подсовывая украинцам VADA вместо Всемирного антидопингового агентства WADA.

Сегодня вечером к офису Зеленского приехали представители "Автомайдана", которые требуют, чтобы он сдал повторные анализы. В пресс-службе Зеленского считают неслучайным то, что освещать акцию приехал только телеканал "Прямой", которого связывают с Порошенко.

История с анализами и датой дебатов только подчеркивает, что никакой содержательной дискуссии между кандидатами на высший государственный пост Украины нет вообще.

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Порошенко сдал новые анализы, Зеленский - больше не собирается

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Теги: Украина, выборы президента Украины, Петр Порошенко, Владимир Зеленский



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