10 Апреля 2019
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Равиль Хакимов возглавил "Гражданские самолеты Сухого"

Равиль Хакимов назначен новым президентом "Гражданских самолетов Сухого", сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

Ранее чиновник являлся руководителем департамента авиационной промышленности Минпромторга России.

"Хакимов Равиль Рашидович назначен новым президентом компании Гражданские самолеты Сухого и с 10 апреля 2019 года приступит к исполнению своих обязанностей", - говорится в сообщении.

Решение было принято на заседании Совета директоров компании, состоявшемся накануне.

Кроме того, Хакимов возглавит формируемый в ОАК Дивизион гражданской авиации. Ранее Совет директоров ОАК также принял решение о назначении чиновника президентом компании ПАО "Корпорация "Иркут".

Как сообщало Накануне.RU, ранее стало известно, что сын главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина Алексей покидает Объединенную авиастроительную корпорацию, в которой он занимал пост вице-президента, также он оставляет пост гендиректора "Ильюшина".

После этого в ОАК сообщили о проведении оптимизации управляющей структуры и сокращении количества топ-менеджеров холдинга.

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Равиль Хакимов возглавил "Гражданские самолеты Сухого"

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Теги: Равиль Хакимов, ОАК, самолеты Сухой, авиация



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