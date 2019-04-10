Равиль Хакимов возглавил "Гражданские самолеты Сухого"

Равиль Хакимов назначен новым президентом "Гражданских самолетов Сухого", сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

Ранее чиновник являлся руководителем департамента авиационной промышленности Минпромторга России.

"Хакимов Равиль Рашидович назначен новым президентом компании Гражданские самолеты Сухого и с 10 апреля 2019 года приступит к исполнению своих обязанностей", - говорится в сообщении.

Решение было принято на заседании Совета директоров компании, состоявшемся накануне.

Кроме того, Хакимов возглавит формируемый в ОАК Дивизион гражданской авиации. Ранее Совет директоров ОАК также принял решение о назначении чиновника президентом компании ПАО "Корпорация "Иркут".

Как сообщало Накануне.RU, ранее стало известно, что сын главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина Алексей покидает Объединенную авиастроительную корпорацию, в которой он занимал пост вице-президента, также он оставляет пост гендиректора "Ильюшина".

После этого в ОАК сообщили о проведении оптимизации управляющей структуры и сокращении количества топ-менеджеров холдинга.