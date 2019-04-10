10 Апреля 2019
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Политика Северо-Западный ФО В России За рубежом Санкт-Петербург

Путин и Йоханнессон обсудили развитие российско-исландских отношений

Российско-исландские отношения носят конструктивный и дружественный характер, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом северо-европейской страны Гудни Йоханнессоном во второй день работы V Международного арктического форума Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

"В прошлом году исполнилось 75 лет со дня установления дипломатических отношений между нашими государствами", — напомнил российский лидер.

При этом он выразил надежду на дальнейшее развитие двусторонних отношений Москвы и Рейкьявика, "несмотря ни на какие трудности".

В свою очередь, Йоханнесон, поблагодарив Путина за "сердечный приём", отметил, что Россию и Исландию, Исландию и Советский Союз всегда объединяла Арктика как территория диалога.

"Ещё раз хочу поблагодарить Вас, господин президент, и выразить надежду на то, что мы будем вместе с Вами дальше работать, продвигать наши отношения вперёд и развивать конструктивный диалог", — обратился исландский президент к российскому лидеру.

Встреча Путина и Йоханнессона(2019)|Фото: www.kremlin.ru

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Путин и Йоханнессон обсудили развитие российско-исландских отношений

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Теги: Владимир Путин, Гудни Йоханнессон, Исландия, российско-исландские отношения



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