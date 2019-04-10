В Калининграде потушили пожар в складском помещении на площади 1 тыс. кв. метров

В Калининграде пожарные ликвидировали возгорание в складском помещении, передает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

"Пожарные полностью ликвидировали возгорание. Никто из людей в результате пожара не пострадал, эвакуации не потребовалось", - отметили в ведомстве. Также сообщается, что угрозы жилым зданиям и социальным объектам не было.

В пресс-службе регионального главка МЧС Накануне.RU ранее сообщили, что пожар в неэксплуатируемом трехэтажном складском здании на Советском проспекте, 50 произошел утром. Возгорание произошло из-за горения мусора и деревянных перекрытий. Площадь пожара составила 1 тыс. кв.м.