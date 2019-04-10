10 Апреля 2019
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Политика В России В бывшем СССР Украина

Кремль: Путин и Медведчук обсуждали вопрос об освобождении украинских моряков

Президент РФ Владимир Путин и председатель политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Владимир Медведчук обсуждали вопрос об освобождении украинских моряков. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, подтвердив встречу главы государства с украинским политиком.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, задержание моряков произошло 25 ноября 2018 года при пересечении российской границы на входе в Керченский пролив. Позже командир дивизиона судов обеспечения военно-морской базы "Юг" ВМС Украины Владимир Лесовой, подтвердил на допросе, что они сознательно шли на провокацию, а президент Украины Пётр Порошенко присвоил задержанным звания лейтенантов.

Отвечая на вопрос, действительно ли была встречу Путина и Медведчука, Песков уточнил, что украинский политик действительно приезжал.

"Он поднимал вопрос об освобождении украинских моряков", — цитирует ТАСС пресс-секретаря Кремля.

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Кремль: Путин и Медведчук обсуждали вопрос об освобождении украинских моряков

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Теги: Владимир Путин, Владимир Медведчук, Украина



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