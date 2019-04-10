УФАС в Дагестане признало четыре российских авиакомпании нарушителями закона о конкуренции

Дагестанское УФАС России признало авиакомпании "ЮТэйр", "НордСтар", "Победа" и "Россия" нарушителями в области защиты конкуренции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Дело в отношении четырех авиакомпаний было возбуждено в декабре прошлого года.

По мнению ведомства, перевозчики устанавливали необоснованные тарифы на регулярные пассажирские перевозки эконом-класса по маршруту "Махачкала – Москва – Махачкала". В УФАС полагают, что это привело к ущемлению интересов неопределенного круга потребителей.

"Цены на авиабилеты для пассажиров, получающих услугу одного объема, различаются не в зависимости от затрат авиакомпании, а от времени покупки билета и определения самой компанией класса тарифов по таблице бронирования. Экономическое обоснование установления различных тарифов авиакомпании в УФАС не представили", - говорится в сообщении.