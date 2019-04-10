Соболь выдумала победу в суде над «Московским школьником»: подробности решения Арбитражного суда

Арбитражный суд Москвы решил не блокировать ролик с «расследованием» ФБК, рассказывающим об организации питания в столичных школах и детских садах. Любовь Соболь уже написала о своей «победе» в социальных сетях, однако о причинах такого решения суда умолчала. Источник на предприятии «Московский школьник» рассказал о том, что ждет команду ФБК.

Известно, что комбинат сейчас судится с Навальным и Соболь. Компания потребовала временно ограничить доступ к видео на Youtube-канале, а также к аналогичным материалам на сайте ФБК. Однако «Московский школьник» получил отказ, поскольку ролик является вещественным доказательством в деле о клевете.

Арбитраж не стал удалять «расследование» до момента разбирательства. Если бы видео удалили, это автоматически означало бы победу комбината, что не допустимо. Это отметили представители «Московского школьника».

Однако Соболь уже делает громкие заявления в социальных сетях об успехах иска, не позволяя разобраться в причинах такого решения суда. Любопытно, что соратница Навального продолжает считать себя юристом, путая правозащитную деятельность с популизмом. Не разобравшись в ситуации, либеральные СМИ с удовольствием растиражировали новость о «победе».

Ранее Соболь бездоказательно заявляла, что «Московский школьник» связан с предприятием «Конкорд» Евгения Пригожина. Подавалось это от лица некоей Натальи Шиловой, оказавшейся впоследствии «подсадной уткой».

Соболь воспользовалась тем, что у Шиловой тяжело болел ребенок, и предложила ей лгать на камеру в обмен на денежную помощь. Однако в начале апреля стало известно, что за участие в постыдной авантюре Шилова не получила ни копейки. Она призналась, что сожалеет о своём согласии читать сценарий, написанный Навальным и не имеющий сходства с действительностью.

Единственная цель, волнующая Соболь, заключается в желании поживиться и заявить о себе. Именно для этого Навальный и его соратница продолжают совершать нападки на бизнесмена Евгения Пригожина, с которого в феврале этого года планировали шантажом получить 300 млн рублей.