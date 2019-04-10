ЕЦБ сохранил базовую ставку на нулевом уровне

Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне. Об этом сообщается на официальном сайте ЕЦБ.

Так, ставка по депозитам останется на минус 0,4% годовых, в то время как маржинальная — на 0,25%.

Что касается процентных ставок, ожидается, что они сохранят свои текущие показатели, "по крайней мере, до конца 2019 года".

"Совет управляющих [ЕЦБ] намерен и впредь полностью реинвестировать основные платежи по срочным ценным бумагам, приобретённым в рамках программы покупки активов, в течение продолжительного периода времени после даты повышения ключевых процентных ставок ЕЦБ", — говорится в сообщении регулятора.