Минфин РФ разместил ОФЗ более чем на 86 млрд рублей

Минфин РФ разместил на аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) на сумму 86,76 млрд рублей, сообщается на сайте ведомства.

Объём спроса при этом составил 109,58 млрд рублей, при средневзвешенной доходности выпуска 8,34% годовых.

Средневзвешенная цена размещения при этом составила 91,34% к номиналу.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в конце прошлого месяца министерство разместило ОФЗ на сумму почти 36 млрд рублей при объёме спроса 41,5 млрд рублей.